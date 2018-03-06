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Riprendono gli allenamenti in casa Fiorentina, giocatori scuri in volto

Dopo la scomparsa di Davide Astori e i giorni concessi dalla società per il decesso, la Fiorentina torna in campo per preparare la partita contro il Benevento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 13:04
Riprendono gli allenamenti in casa Fiorentina, giocatori scuri in volto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la scomparsa di Davide Astori e i giorni concessi dalla società per il decesso, la Fiorentina torna in campo per preparare la partita contro il Benevento. I giocatori sono arrivati verso le 10 ai campini, e tutti erano evidentemente provati e scuri in volto.

Ancora dunque, non si sa se le gara contro i campani verrà rimandata oppure no

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