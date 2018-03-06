Riprendono gli allenamenti in casa Fiorentina, giocatori scuri in volto

Dopo la scomparsa di Davide Astori e i giorni concessi dalla società per il decesso, la Fiorentina torna in campo per preparare la partita contro il Benevento

Dopo la scomparsa di Davide Astori e i giorni concessi dalla società per il decesso, la Fiorentina torna in campo per preparare la partita contro il Benevento. I giocatori sono arrivati verso le 10 ai campini, e tutti erano evidentemente provati e scuri in volto.

Ancora dunque, non si sa se le gara contro i campani verrà rimandata oppure no