Ripa: "Non è mai stata la Fiorentina di Prandelli quella di quest'anno. A livello fisico non è stato bene"

Ripa parla del suo rapporto con Prandelli e dell'avventura in viola di quest'anno

Oggi uno degli ospiti all'appuntamento settimanale su Twitch di Passione Fiorentina TV è Roberto Ripa, un dirigente sportivo ed ex calciatore della Viola:

Prandelli?

"Sono molto legato a Cesare, ho iniziato con lui a fare il team manager. Era attento alla virgola, vedeva delle cose dietro ad una siepe e mi chiedeva. Il fatto di essere stato chiamato quest'anno in una situazione difficile, in un momento in cui non c'erano allenatori disponibili a venire. Lui era uno dei pochi, e questo la dice lunga sul suo affetto nei confronti della squadra. Lui venne in trasmissione dove vado io e parlò di alcuni singoli, fra cui Amrabat dove lui disse per me non è un regista. Quando arrivò e iniziò a giocare a 4 inizialmente prese una batosta, tornò al modulo precedente di Iachini dicendo che in qualche maniera per dare sicurezza ai suoi giocatori preferiva giocare così. E' andato incontro ad insicurezze croniche della difesa viola. La squadra di Cesare, non è stata mai la squadra di Cesare. Non possiamo saperlo se c'era qualcosa nello spogliatoio. Lui soffriva un certo tipo di situazione, io non so quale possa essere. Sicuramente lui a livello fisico non è stato bene".

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