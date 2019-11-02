Ricorso respinto per Ancelotti. Il figlio Davide in panchina all'Olimpico. Il comunicato
"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale a seguito del reclamo n. 90 promosso dalla società S.S.C. Napoli respinge il reclamo n. 90, proposto dalla società S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squali...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:55
"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale a seguito del reclamo n. 90 promosso dalla società S.S.C. Napoli respinge il reclamo n. 90, proposto dalla società S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Ancelotti Carlo seguito gara Napoli/Atalanta del 29.10.2019". Questo il comunicato ufficiale con il ricorso respinto per l'annullamento della squalifica di Carlo Ancelotti.
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