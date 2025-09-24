Richardson e Sabiri: i due "fantasmi" del Franchi. Riscatto o condanna all'invisibilità calcistica?

La Fiorentina di Stefano Pioli sta cercando la sua forma ottimale, nelle ultime quattro partite ha visto cambio di moduli e varie sperimentazioni tattiche, ma all'interno della rosa si aggirano ancora...

La Fiorentina di Stefano Pioli sta cercando la sua forma ottimale, nelle ultime quattro partite ha visto cambio di moduli e varie sperimentazioni tattiche, ma all'interno della rosa si aggirano ancora due "fantasmi": Michael Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri.

Il centrocampista viola Amir Richardson, anno 2002, arrivato dal Reims nel 2024, sembrava essere una promessa destinata a crescere, ha giocato 27 partite di serie A nell'ultima stagione, procurando alla squadra un gol ed un assist, ma nell'attuale stagione 2025/2026 sembra essere scomparso dai radar dell'allenatore: il francese-marocchino, infatti, non ha preso parte a nessuno dei primi quattro match disputati dalla Fiorentina. Pioli lo prova in allenamento ma probabilmente non è soddisfatto da ciò che vede e le sue scelte ricadono sempre altrove.

Un altro centrocampista che sembra essere scomparso dalla scena è Abdelhamid Sabiri, classe 1996, tornato a giocare con la Fiorentina nel luglio 2025 dopo un'esperienza in prestito con Al Taawoun. Tra i vari prestiti la sua presenza non è mai stata decisiva, non ha mai trovato la sua dimensione nella squadra. Mister Pioli però lo ha voluto e trattenuto portandolo con sè nel ritiro estivo dove lo ha studiato e osservato, per poi decidere evidentemente di non concedergli nessuna occasione, ad oggi. Forse c'è troppa concorrenza? C'è troppo rigore o regole da rispettare per una personalità come quella del marocchino?

Questi due centrocampisti sono un pò l'emblema della Fiorentina: investire in dei giocatori sui quali non si è mai effettivamente costruito sopra nessun progetto e, per un certo punto di vista, dare fiducia a delle potenziali personalità senza cognizione di causa. Cosa deciderà di fare Stefano Pioli, si manterrà sulla decisione attuale continuando a tagliare fuori i due giocatori o cambierà e tenterà altre strategie con loro protagonisti, come lo abbiamo visto fare con le varie formazioni delle partite scorse? C'è da chiedersi anche come stanno affrontando questo "rifiuto" i singoli: staranno cercando altrove l'occasione di un ipotetico riscatto o avranno voglia di far cambiare idea al mister?