Ribery torna ad allenarsi dopo l'infortunio al ginocchio. L'annuncio dalla Fiorentina
"Ribery ha un infortunio al ginocchio e non si sta allenando da giorni". L'annuncio da parte di Vincenzo Montella sabato in conferenza stampa, la settimana scorsa il fenomeno francese ha approfittato...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 16:11
"Ribery ha un infortunio al ginocchio e non si sta allenando da giorni". L'annuncio da parte di Vincenzo Montella sabato in conferenza stampa, la settimana scorsa il fenomeno francese ha approfittato dalla squalifica per curare il ginocchio infortunato, oggi il suo rientro definitivo in gruppo, come dimostra il post della Fiorentina su Instagram