Ribery torna ad allenarsi dopo l'infortunio al ginocchio. L'annuncio dalla Fiorentina

"Ribery ha un infortunio al ginocchio e non si sta allenando da giorni". L'annuncio da parte di Vincenzo Montella sabato in conferenza stampa, la settimana scorsa il fenomeno francese ha approfittato...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2019 16:11

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