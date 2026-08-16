Ribéry papà per la sesta volta: la nascita del figlio ufficializza l’amore con Greta Beccaglia

L'ex attaccante della Fiorentina sarebbe diventato padre per la sesta volta a fine giugno secondo La Nazione

"Quest’anno è stato il compleanno più speciale della mia vita. Scoppio… di amore". Con queste parole, condivise sui social alcune settimane fa, la giornalista Greta Beccaglia aveva raccontato tutta la sua felicità, lasciando intendere il momento speciale vissuto accanto a Franck Ribéry, ex calciatore della Fiorentina e oggi impegnato a Coverciano nel percorso per diventare allenatore.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la coppia avrebbe accolto a fine giugno la nascita di un bambino, scegliendo però di vivere questo momento importante lontano dai riflettori e dalla curiosità mediatica.

Per Ribéry si tratta del sesto figlio. L’ex calciatore francese aveva già avuto cinque figli dal matrimonio con Wahiba Belhami. Con la nascita del bambino avuto dalla relazione con Beccaglia, la famiglia dell’ex campione si allarga dunque ancora una volta.