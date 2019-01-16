Retroscena: prima di Muriel la Fiorentina ha cercato un big di proprietà del Chelsea

Michy Batshuayi è orma in procinto di trasferirsi al Monaco dopo avere trascorso la prima parte di stagione al Valencia in prestito dal Chelsea. Il giocatore belga, era entrato nell’orbita Fiorentina....

Michy Batshuayi è orma in procinto di trasferirsi al Monaco dopo avere trascorso la prima parte di stagione al Valencia in prestito dal Chelsea. Il giocatore belga, era entrato nell’orbita Fiorentina. Come riporta TheFrenchFootball, i viola volevano l’attaccante il quale era stato sondato anche da Napoli e Roma in Italia, oltre all’Arsenal. Tutto si è però raffreddato quando Luis Muriel ha accettato di venire a Firenze.