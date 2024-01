Retroscena Ikonè sul rigore sbagliato, è stato Bonaventura a dare il via libera per calciarlo

O la va, o la spacca. Voglio rischiare, mi butto. Sarà passato qualcosa di simile nella testa di «Jorko» Ikoné quando, sul finire del primo tempo, ha preso la palla e si è presentato sul dischetto per battere il rigore del possibile 1-1. Alla Fiorentina, andata in svantaggio per via di una rete dell’ex Cholito Simeone, sarebbe cambiata la vita tornando nello spogliatoio in parità. Invece è stato gettato nel cestino il secondo rigore degli ultimi tre calciati. Dopo il tentativo fallito da Bonaventura col Sassuolo, Nzola era riuscito a segnare contro l’Udinese. Ma l’angolano è partito in panchina nella semifinale di Supercoppa, così quando Ikoné si è procurato il rigore ha immediatamente chiesto il pallone. Due parole veloci con Bonaventura, poi Jorko si è avviato verso il dischetto (Italiano lascia libera scelta ai suoi), dove è pure riuscito a spiazzare l’altro ex Gollini. A quel punto, però, l’ha sparata sopra la traversa. Lo scrive il Corriere fiorentino

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA