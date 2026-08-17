Repubblica svela: “Fagioli è tra i sacrificabili, ma solo per 30 milioni. Uguale Dodò per circa 15 milioni”
Fagioli e Dodò potrebbero lasciare i viola
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:29
Fagioli, che su Instagram ha postato un’immagine della sua prova contro il Benevento condita dalla frase «sono tornato» resta anche lui uno dei sacrificabili, ma solo di fronte a trenta milioni di euro. Stesso discorso, ma valutazione diversa - intorno ai quindici milioni - per Dodo, che altrimenti rinnoverà con la Fiorentina. Lo riporta Repubblica.