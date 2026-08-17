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Repubblica svela: “Fagioli è tra i sacrificabili, ma solo per 30 milioni. Uguale Dodò per circa 15 milioni”

Fagioli e Dodò potrebbero lasciare i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:29
Repubblica svela: “Fagioli è tra i sacrificabili, ma solo per 30 milioni. Uguale Dodò per circa 15 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Fagioli, che su Instagram ha postato un’immagine della sua prova contro il Benevento condita dalla frase «sono tornato» resta anche lui uno dei sacrificabili, ma solo di fronte a trenta milioni di euro. Stesso discorso, ma valutazione diversa - intorno ai quindici milioni - per Dodo, che altrimenti rinnoverà con la Fiorentina. Lo riporta Repubblica.

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