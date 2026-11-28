L'analisi Repubblica: "Piove sul bagnato in casa viola, l'infortunio di Viery non ci voleva, in un reparto con 28 gol subiti"

A Udine la coppia titolare sarà formata da Drăgușin e Ranieri, con l’obiettivo di chiudere per la prima volta in campionato senza subire gol

La Fiorentina perde anche Viery in un reparto che con 28 gol subiti è il secondo peggiore della Serie A, alle spalle del Sassuolo (31). Il brasiliano, arrivato in estate dal Grêmio, si è fermato a Monza per una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. «Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane», ha comunicato il club, che non ha precisato il grado della lesione. Viery salterà Udinese e Cagliari (7 dicembre). Il rientro resta da valutare in vista delle trasferte a Parma (13 dicembre) e Napoli in Coppa Italia (16), e della sfida casalinga contro il Bologna di Palladino (20), ultima gara dell’anno.

A Udine la coppia titolare sarà formata da Drăgușin e Ranieri, con l’obiettivo di chiudere per la prima volta in campionato senza subire gol. Pongračić è fuori da oltre un mese per la lesione miofasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro l’Inter il 25 ottobre e salterà anche la trasferta in Friuli. Ranieri è tornato in campo a Monza proprio al posto di Viery, dopo un problema al piede che lo teneva fuori dal 10 ottobre. Fin qui il brasiliano ha giocato in Serie A più minuti di Ranieri e Pongračić messi insieme, mentre Drăgușin ha disputato per intero tutte le partite di campionato.

Intanto, dopo la sconfitta di Monza, è scattato il ritiro al Viola Park. I giocatori sono arrivati alla spicciolata per terapie e test fisici, poi si sono ritrovati per il pranzo di squadra e l’allenamento del primo pomeriggio. Presenti anche il dg Alessandro Ferrari, Fabio Paratici e Roberto Goretti. Squadra e staff resteranno insieme fino alla sfida con l’Udinese di Zanetti, cercando di ritrovare la concentrazione e quell’umiltà che Vanoli ha chiesto dopo il 3-0 del Brianteo. Lo scrive Repubblica Firenze.

Lo scrive stamattina in edicola La Repubblica