Repubblica: "Mastantuono è già un idolo a Firenze. Dopo il Benevento si candida a una maglia da titolare con la Roma"

Tra molte alternative l'argentino alla fine ha scelto Firenze, il calciatore è rimasto subito convinto del progetto viola. Le ambizioni sono tante.

Mastantuono è già diventato un idolo a Firenze ma per lui ciò non rappresenta una preoccupazione, bensì un'opportunità e la voglia di regalarsi una stagione da protagonista, senza promesse e cercando di portare più in alto possibile la squadra. Un personaggio semplice con la sua chitarra e i giochi in spiaggia con i tifosi, ma pieno di ambizioni per quest’annata in viola.

Nonostante la concorrenza, Mastantuono non ha avuto nessun dubbio: "Sì, è vero, c’erano tanti club su di me ma appena ho parlato con il Real per andare via sono subito rimasto convinto dal progetto viola".

Dopo il debutto con il Benevento, adesso si candida per una maglia da titolare contro la Roma.

Lo scrive stamattina in edicola La Repubblica



