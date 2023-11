Repubblica, Franchi, i lavori si faranno anche con l’asta deserta. Padovani? La Fiorentina non si muove

Scrive Repubblica, con una procedura speciale si procederebbe ai lavori anche se la gara andasse deserta. Grazie all’articolo 76 del nuovo codice degli appalti, infatti, si potrebbe effettuare una contrattazione diretta con un privato per l’affidamento dei lavori senza ripassare da nuove gare pubbliche. Di conseguenza, dal Comune emerge già il piano B se nessuno si presentasse per il progetto esecutivo del nuovo stadio (cosa che da Palazzo Vecchio non si aspettano). Sui “famosi” 55 milioni mancanti per il progetto (210 totali), se il TAR determinerà che devono arrivare dallo stato il Comune potrebbe fare una gara di project financing stimolando finanziamenti privati oppure la stessa Fiorentina, o reperire altrove le risorse.

Il club ha avuto contatti con Palazzo Vecchio, ma per ora non si è mosso nulla e la posizione è di attesa. Commisso è ora negli USA ma non intende mettere un euro sul Padovani e non intende pagare gli altri 9.000 posti necessari per arrivare alla capienza di 16.000.

