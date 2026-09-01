Repubblica: “Fiorentina, si accelera sul mercato: Torreira resta un obbiettivo concreto”
Mandragora possibile cessione
La dirigenza della Fiorentina è al lavoro su più fronti in queste ultime ore di mercato, con la pista più calda che continua a essere quella che porta a Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, che vorrebbe tornare a Firenze dopo l’esperienza nella stagione 2021-22, sta spingendo per favorire l’intesa con il Galatasaray. Il club turco, tuttavia, non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente.
La Fiorentina mantiene vivi i contatti con la società di Istanbul, ma prima di affondare il colpo dovrà fare spazio a centrocampo. Il principale candidato alla partenza resta Rolando Mandragora, nonostante la volontà del giocatore di proseguire la propria avventura in maglia viola.
Qualora si concretizzassero due cessioni nel reparto, la Fiorentina potrebbe valutare anche un assalto a Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Sul fronte delle uscite, rimane invece da definire il futuro di Albert Gudmundsson: la Lazio ha compiuto passi avanti nella trattativa, ma sta prendendo in considerazione anche altre alternative.
Con la chiusura del mercato ormai imminente, le prossime ore saranno decisive per definire il volto della nuova Fiorentina. A riportarlo è La Repubblica.