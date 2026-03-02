Repubblica. “Chance da non perdere: Fortini seguito da Roma e Juve è pronto a mettersi in mostra”

Anche La Repubblica (edizione di Firenze) si concentra su Niccolò Fortini, sottolineando come, in una stagione complessa e dopo un gennaio particolarmente turbolento, il giovane talento sia pronto a tornare titolare in campionato questa sera contro l’Udinese. L’esterno classe 2006 prenderà il posto di Dodo, squalificato, sulla fascia destra. Il suo profilo, di grande talento, è apprezzato da molti, a partire da Gian Piero Gasperini. Non a caso, la Roma aveva avanzato un’offerta superiore ai 10 milioni di euro per il suo cartellino, cifra rifiutata senza esitazioni dalla Fiorentina, che lo considera un elemento strategico sia per il presente che per il futuro, nonostante finora non abbia avuto molte occasioni per mettersi in mostra.

Il quotidiano approfondisce anche gli interessi sul giocatore a 360 gradi: “Quella del Bluenergy Stadium rappresenta una chance da non sprecare per Fortini, che proverà a dimostrare il suo valore in un contesto dove la squadra sembra finalmente aver trovato un minimo di equilibrio. Valorizzare il talento, senza però esporlo troppo: questa è un’altra priorità della Fiorentina.”

Il contratto di Fortini scade nel 2027 e, oltre alla Roma, anche la Juventus ha mostrato interesse. I colloqui per il rinnovo hanno subito un rallentamento, ma la società viola resta determinata a trovare un accordo. Per ora, però, l’unico obiettivo è concentrarsi sul campo, sulla salvezza e sull’occasione di questa sera, in una partita fondamentale per la classifica della Fiorentina.