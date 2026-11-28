Probabile Repubblica: "Besto sta bene e ritrova la forma. Vanoli è pronto a schierarlo dall'inzio a Udine"

In questi giorni al Viola Park l'attaccante, ex di giornata, ha dato segnali positivi. Il tecnico ci pensa per una maglia dal primo minuto

Domani Beto ritrova l'Udinese, squadra in cui ha brillato con 22 gol in 65 partite, mostrando talento e forza fisica. Qualità che avevano convinto Paratici ad affidargli l'attacco viola assieme a Pellegrino. Ma a Firenze l'ex Udinese non ha ancora trovato il gol. Le sue prestazioni stanno crescendo, segno di una ritrovata condizione.

Volendo sfruttarne l’inerzia positiva, Vanoli è pronto a schierare Beto al centro dell’attacco al posto di Pellegrino. Che sia la volta buona per trovare quella scintilla in grado di accendere la sua stagione e, di conseguenza, quella della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola la Repubblica