Repubblica avverte la Fiorentina: “Guai a distrarsi, occhio al precedente con il Braga”

Neppure un vantaggio largo conquistato in trasferta può far dormire sonni tranquilli in Conference League, e la Fiorentina lo sa fin troppo bene. Il recente passato europeo dei viola insegna che partite apparentemente chiuse possono trasformarsi in serate complicate.

Successe contro lo SC Braga, travolto 4-0 all’andata nell’era di Vincenzo Italiano, prima che al ritorno arrivasse uno 0-2 nei primi minuti capace di riaprire tutto. Ancora più significativo il precedente con il Lech Poznań: dal 4-1 esterno al 3-0 incassato in avvio in Polonia, in una manciata di minuti. Più di recente, nel playoff di agosto, il 3-0 sul campo del Polissya Zhytomyr rischiò di non bastare dopo il doppio svantaggio all’intervallo al Franchi. Ecco perché il ritorno contro il Jagiellonia Białystok, in programma stasera alle 18.45, non può essere considerato una formalità nonostante il 3-0 dell’andata in Polonia.

Alla vigilia, il tecnico Paolo Vanoli ha invitato tutti alla massima attenzione: l’obiettivo è il passaggio del turno, ma la partita rappresenta anche una prova di maturità sotto il profilo mentale. Rispetto alla sfida di Białystok, Vanoli dovrebbe optare per un turnover più contenuto, cercando il giusto mix tra titolari e alternative. Tra i pali è pronto Lezzerini; sulle corsie difensive agiranno Dodô e Gosens, con Comuzzo e Pongracic al centro. In mediana rientra Mandragora insieme a Ndour e Fabbian, mentre in attacco Harrison e Fazzini supporteranno Piccoli. Lo riporta La Repubblica.