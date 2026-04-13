13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:29

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Repubblica attacca: “Il recupero degli infortunati è un calvario, infermeria viola da cambiare”

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Repubblica attacca: “Il recupero degli infortunati è un calvario, infermeria viola da cambiare”

Redazione

13 Aprile · 12:05

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 12:05

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Nell’edizione odierna della Repubblica di Firenze c’è un duro attacco allo staff medico della Fiorentina per la pessima gestione degli infortuni, questo scrive il giornale:

“Contro la Lazio di Maurizio Sarri servirà quindi ritrovare concentrazione massima, quella vista a Verona, con l’Inter al Franchi o a Cremona, le ultime partite positive di un filotto di punti consecutivi. Una premessa, per Paolo Vanoli, per giocare bene e ottenere risultati. Ovviamente la preparazione della partita in tre giorni ha unito la parte tecnico tattica con quella dell’infermeria, altro paletto importante da modificare a stagione finita per evitare situazioni come quelle degli ultimi anni. Con giocatori infortunati il cui recupero è un calvario anche di difficile comprensione esterna.”

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