Repubblica attacca: “Il recupero degli infortunati è un calvario, infermeria viola da cambiare”

Nell’edizione odierna della Repubblica di Firenze c’è un duro attacco allo staff medico della Fiorentina per la pessima gestione degli infortuni, questo scrive il giornale:

“Contro la Lazio di Maurizio Sarri servirà quindi ritrovare concentrazione massima, quella vista a Verona, con l’Inter al Franchi o a Cremona, le ultime partite positive di un filotto di punti consecutivi. Una premessa, per Paolo Vanoli, per giocare bene e ottenere risultati. Ovviamente la preparazione della partita in tre giorni ha unito la parte tecnico tattica con quella dell’infermeria, altro paletto importante da modificare a stagione finita per evitare situazioni come quelle degli ultimi anni. Con giocatori infortunati il cui recupero è un calvario anche di difficile comprensione esterna.”