Report Medico Beltran: “Trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato contro la Juventus”

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Beltran non è stato convocato per la partita di Conference League di domani contro il Cukaricki a causa di un trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Michael Kayode ha iniziato il lavoro sul campo.

