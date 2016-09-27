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Report Gonzalo: escluse lesioni ai flessori. Adesso...

Gli accertamenti odierni eseguiti al calciatore Gonzalo Rodriguez hanno escluso lesioni muscolari ai flessori della coscia destra. L’atleta sta facendo le terapie del caso per recuperare dal sovraccar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2016 12:54
Report Gonzalo: escluse lesioni ai flessori. Adesso... -
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Gli accertamenti odierni eseguiti al calciatore Gonzalo Rodriguez hanno escluso lesioni muscolari ai flessori della coscia destra. L’atleta sta facendo le terapie del caso per recuperare dal sovraccarico funzionale.

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