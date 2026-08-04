Rep: "Joao Mario sbarca in viola: il portoghese pronto al ruolo di vice Jimenez"

Visite mediche superate e firma: il portoghese è ufficialmente viola

Quella di ieri è stata la giornata di Joao Mario. Il giocatore ha completato le visite mediche e successivamente ha firmato il contratto che lo lega alla Fiorentina, chiudendo così la lunga trattativa con la Juventus.

L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da 1,8 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni. Reduce dall'esperienza al Bologna, il portoghese arriva a Firenze per ricoprire il ruolo di vice Jimenez, mettendo a disposizione duttilità e la capacità di agire su entrambe le corsie esterne.

Con il suo arrivo, il reparto offensivo sulle fasce può considerarsi completato, dopo gli innesti di Valdepenas, Viery e Dragusin. A riportarlo è La Repubblica.