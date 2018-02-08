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Renzi: "Lo stadio? Spero sia realizzato il prima possibile, ora testa alla Juve"

Il segretario del PD, Matteo Renzi, è intervenuto di fronte alle telecamere di Rtv38: "Tutti facciamo il tifo perchè si possa realizzare quanto prima".Prosegue su Fiorentina-Juventus: "Ma, senza esser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 13:19
Renzi: "Lo stadio? Spero sia realizzato il prima possibile, ora testa alla Juve" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Il segretario del PD, Matteo Renzi, è intervenuto di fronte alle telecamere di Rtv38: "Tutti facciamo il tifo perchè si possa realizzare quanto prima".

Prosegue su Fiorentina-Juventus: "Ma, senza essere scaramantici, per le prossime 48 ore il tifo è dedicato soprattutto a una partita, a 'la partita'. E non diciamo altro..."

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