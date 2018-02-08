Renzi: "Lo stadio? Spero sia realizzato il prima possibile, ora testa alla Juve"
Il segretario del PD, Matteo Renzi, è intervenuto di fronte alle telecamere di Rtv38: "Tutti facciamo il tifo perchè si possa realizzare quanto prima".Prosegue su Fiorentina-Juventus: "Ma, senza esser...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 13:19
Il segretario del PD, Matteo Renzi, è intervenuto di fronte alle telecamere di Rtv38: "Tutti facciamo il tifo perchè si possa realizzare quanto prima".
Prosegue su Fiorentina-Juventus: "Ma, senza essere scaramantici, per le prossime 48 ore il tifo è dedicato soprattutto a una partita, a 'la partita'. E non diciamo altro..."