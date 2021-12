Renzi Jr. fallisce anche a Prato, dopo appena 3 mesi i biancoazzuri lo cedono al Poggibonsi

E’ durata tre mesi l’avventura di Francesco Renzi al Prato. La società ha comunicato oggi, giovedì 30 dicembre, la cessione del figlio dell’ex presidente del Consiglio, Matteo, al Poggibonsi, squadra che milita nello stesso campionato dei biancazzurri – serie D – ma nel girone E. Il passaggio avviene a titolo definitivo. “A Francesco – le parole dell’Ac Prato – facciamo il nostro grande in bocca al lupo per questa stagione”.

Classe 2001, attaccante, Francesco Renzi non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra avendo giocato solo scampoli di partita. Il suo ingresso nelle fila biancazzurre è avvenuto a campionato iniziato dopo l’accordo tra la società del presidente Commini e la Pistoiese. Nel curriculum di Renzi anche la maglia della Nazionale under 17 dilettanti e quella della primavera dell’Udinese. Lo riporta notiziediprato.it

