Ranieri saluta Mandragora: “Chi trova un amico trova un tesoro ed io ho trovato te. Mi mancherai mostro"

Il saluto sui social di Ranieri a Mandragora

Luca Ranieri ha voluto salutare così Rolando Mandragora, ormai pronto a iniziare una nuova avventura lontano dalla Fiorentina. Il difensore viola ha affidato a Instagram un messaggio carico di affetto:

"Si dice che “chi trova un amico trova un tesoro“ ed io ho trovato te. Ci siamo conosciuti quasi 5 anni fa e da quel momento siamo stati sempre insieme, viaggi, vacanze, pranzi, cene, momenti belli e momenti difficili ma con la consapevolezza che si poteva sempre contare l'uno sull'altro Ti auguro il meglio che la vita ti possa offrire fratello mio Mi mancherai mostro!"