Ranieri non recupera per il Como. Il difensore non sarà disponibile per la sfida contro i comaschi
Forfait del difensore della Fiorentina che non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per il match contro il Como
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2026 14:08
Luca Ranieri non ha recuperato dal problema al nervo del piede e non andrà neanche in panchina per il match contro il Como.
Il difensore viola era in dubbio per la partita ma il suo nome non figura neanche tra i calciatori in panchina.
Confermata quindi l'indisponibilità del difensore viola che oggi verrà sostituito da Marin Pongracic.