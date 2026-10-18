Ranieri non recupera per il Como. Il difensore non sarà disponibile per la sfida contro i comaschi

Forfait del difensore della Fiorentina che non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per il match contro il Como

Luca Ranieri non ha recuperato dal problema al nervo del piede e non andrà neanche in panchina per il match contro il Como.

Il difensore viola era in dubbio per la partita ma il suo nome non figura neanche tra i calciatori in panchina.

Confermata quindi l'indisponibilità del difensore viola che oggi verrà sostituito da Marin Pongracic.