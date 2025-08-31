Ranieri e il bicchiere mezzo pieno: "Non abbiamo perso, buon punto contro una grande squadra"

Il capitano viola benedice il pareggio contro il Torino: quarto impegno in trasferta in due settimane, ora la sosta

Dopo il pareggio contro il Torino, Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato in diretta su Sky Sport, analizzando la prestazione della squadra e sottolineando le difficoltà legate al fitto calendario:

"Volevamo fare qualcosa di meglio, ma secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra", ha dichiarato Ranieri, consapevole dell’importanza del punto conquistato.

Il difensore ha poi evidenziato il peso degli impegni ravvicinati: "Era la quarta trasferta in due settimane e all'inizio non è mai facile e se non riesci a vincere va sempre bene non perdere".

Nonostante la stanchezza, la Fiorentina ha tenuto il campo con ordine e determinazione: "Abbiamo tenuto bene il campo e avuto le nostre occasioni, ora ci sono due settimane di tempo per prepararci al meglio", ha concluso il capitano.