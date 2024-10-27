Ranieri: "Cercheremo di lottare su ogni pallone. Dopo il Milan siamo ripartiti alla grande"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quella contro il Milan è stata una grandissima partita, da lì siamo ripartiti alla grande."Stasera ci aspetta un'altra gran...

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quella contro il Milan è stata una grandissima partita, da lì siamo ripartiti alla grande.

"Stasera ci aspetta un'altra grande squadra e non vediamo l'ora di iniziare. Ci siamo preparati bene, le qualità di Dybala e Pellegrini sono tante. Cercheremo di lottare su ogni pallone".