Ranieri: "Cercheremo di lottare su ogni pallone. Dopo il Milan siamo ripartiti alla grande"
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quella contro il Milan è stata una grandissima partita, da lì siamo ripartiti alla grande."Stasera ci aspetta un'altra gran...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2024 20:40
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quella contro il Milan è stata una grandissima partita, da lì siamo ripartiti alla grande.
"Stasera ci aspetta un'altra grande squadra e non vediamo l'ora di iniziare. Ci siamo preparati bene, le qualità di Dybala e Pellegrini sono tante. Cercheremo di lottare su ogni pallone".