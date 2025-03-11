Rai: "De Gea verso una maglia da titolare contro il Panathinaikos, Terracciano in panchina"

Secondo quanto riportato da TgRai, in vista della sfida di ritorno della Fiorentina contro il Panathinaikos in porta dovrebbe tornare De Gea e non Terracciano, come Palladino aveva scelto in vista del...

Secondo quanto riportato da TgRai, in vista della sfida di ritorno della Fiorentina contro il Panathinaikos in porta dovrebbe tornare De Gea e non Terracciano, come Palladino aveva scelto in vista dell'andata ad Atene. Il secondo portiere viola ha commesso un errore nella sfida in Grecia e dunque l'allenatore viola sembrerebbe intenzionato a cambiare idea.