Palladino in tribuna a San Siro per vedere Milan-Bologna. Al suo fianco Galliani e Burdisso

L'ex allenatore Viola Raffaele Palladino stasera a San Siro per Milan-Bologna insieme a Adriano Galliani, oggi accostato ad un possibile ritorno al Milan, vicino a lui anche il dirigente del Monza Nic...

L'ex allenatore Viola Raffaele Palladino stasera a San Siro per Milan-Bologna insieme a Adriano Galliani, oggi accostato ad un possibile ritorno al Milan, vicino a lui anche il dirigente del Monza Nicolàs Burdisso:

Adriano Galliani è presente a San Siro per assistere a Milan-Bologna personalmente. Poco prima dell'inizio del match tra rossoneri e rossoblù, è apparso sui maxischermi il celebre dirigente oggi al Monza, inquadrato a colloquio con Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Diavolo. Al fianco di Galliani si è visto anche l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

Il punto sul ritorno di Galliani al Milan

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo arriverà il definitivo via libera per lo storico dirigente di 81 anni, che da biancorosso tornerebbe in rossonero.

Lo scrive TuttomercatoWeb.com