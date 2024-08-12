Radio Bruno: "Terracciano ha rifiutato il Monza, vuole giocarsi le sue carte con De Gea alla Fiorentina"
Aggiornamenti sul caso Pietro Terracciano. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il portiere ha ufficialmente rifiutato la proposto del Monza. La volontà di Terracciano è quella di rimanere in viol...
Aggiornamenti sul caso Pietro Terracciano. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il portiere ha ufficialmente rifiutato la proposto del Monza. La volontà di Terracciano è quella di rimanere in viola, visti anche gli ottimi rapporti con società e piazza. Non è da escludere una nuova offerta dall'estero per il portiere italiano, ma per adesso niente di concreto. Nel caso in cui rimanga a Firenze, il ruolo di Terracciano è ancora da definire. Tuttavia c'è la voglia di giocarsi le proprie carte nell'eventualità che De Gea non renda quanto voluto