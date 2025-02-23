Labaro Viola

Radio Bruno rivela: "Per la società Fiorentina la posizione di Palladino non è in discussione"

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nonostante la terza sconfitta consecutiva e le disastrose prestazioni arrivate soprattutto nelle ultime due partite contro Como e Verona, la posizione di Raffa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2025 18:32
Radio Bruno rivela: "Per la società Fiorentina la posizione di Palladino non è in discussione" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nonostante la terza sconfitta consecutiva e le disastrose prestazioni arrivate soprattutto nelle ultime due partite contro Como e Verona, la posizione di Raffaele Palladino non è in discussione e l'allenatore viola non sarà rimosso dal suo incarico nelle prossime ore. Questa è la posizione della società in questo momento dopo la sconfitta in casa contro l'Hellas.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok