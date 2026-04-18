R. Galli: “Paratici pensa a un allenatore top per far ripartire la Fiorentina, Vanoli può lasciare”

Le dichiarazioni del giornalista Riccardo Galli sulla difficile permanenza di Vanoli alla Fiorentina

Il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Le voci sul futuro non devono condizionare la gara di lunedì. Ci sarà da cambiare tanto e per farlo bene già adesso devi essere in movimento. Spero la Fiorentina stia già pensando al futuro, altrimenti sarebbe un errore".

Aggiunge: "Molti volevano uscire dalla Conference, ma guardate adesso quanto manca. Le finali perse delle cicatrici che rimarranno per sempre nella storia viola. Un anno senza coppe? Se sarà come quello del Napoli di Conte lo accetto, altrimenti non saprei. L'Europa mancherà, non c'è dubbio".

Sul futuro di Vanoli: "La copertina della nuova Fiorentina sarà quella dell'allenatore. In questo momento Vanoli ha fatto discretamente bene, ha fatto quello che doveva fare. Per quello che mi risulta però, la Fiorentina vorrebbe partire con un altro nome. Nome top? Io mi fido di Paratici, non voglio scartare questa situazione. Un tentativo per un top lo può e deve fare".