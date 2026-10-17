Qui Como, Corriere dello Sport: "Assenti Kean e Diao. Rodriguez torna titolare, in attacco gioca Douvikas"

Queste le possibili mosse di Fabregas in vista della trasferta di Firenze, dove il Como punta a ritrovare una vittoria che in campionato manca dalla sfida dello scorso settembre contro il Parma

COMO - Un’assenza che pesa. C’è la Fiorentina sul cammino del Como, ma per l’occasione Fabregas dovrà rinunciare Kean, grande ex della sfida, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla tibia rimediato durante Italia-Belgio e, di conseguenza, non sarà a disposizione come già accaduto contro Roma e Feyenoord. A complicare ulteriormente i piani del tecnico catalano si è aggiunto lo stop di Diao, costretto ad alzare bandiera bianca durante la sfida di mercoledì sera in Champions.

Cesc dovrà quindi rivedere le proprie scelte offensive. Se da una parte Douvikas è pronto a tornare dal primo minuto, dall’altra Jesus Rodriguez si candida per una maglia da titolare sull’ala destra. Davanti alla difesa potrebbe trovare spazio Da Cunha, nuovamente in coppia con Perrone. Queste le possibili mosse di Fabregas in vista della trasferta di Firenze, dove il Como punta a ritrovare una vittoria che in campionato manca dalla sfida dello scorso settembre contro il Parma. Di certo servirà stringere i denti: il tour de force non è nemmeno a metà.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport