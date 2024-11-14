Quattro rigori a favore per la Fiorentina: primo posto in Serie A con Atalanta, Inter e Milan e Lazio

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni in Serie A che hanno ricevuto più rigori a favore. Al primo posto, insieme ad Atalanta, Inter, Lazio e Milan c'è anche la Fiorenti...

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni in Serie A che hanno ricevuto più rigori a favore. Al primo posto, insieme ad Atalanta, Inter, Lazio e Milan c'è anche la Fiorentina a quota 4 in favore. Nessuna delle cinque squadre però è riuscita a segnarli tutti. Fiorentina, Lazio, Inter e Atalanta ne hanno segnati il 75%, mentre il Milan, due rigori sbagliati a Firenze nella stessa partita, il 50% (con grande merito a David de Gea). Per i gigliati ne hanno segnati due Gudmundsson e uno Beltran, mentre l'errore è stato di Moise Kean nel match contro il Milan.

FERRARI: “KEAN ERA FIN DA SUBITO CONVINTO CHE LA FIORENTINA FOSSE IL POSTO GIUSTO PER RITROVARE LE SUE QUALITÀ”

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