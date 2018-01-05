Pruzzo senza mezzi termini: "Borja se la sta facendo sotto, non so che reazione avrà".

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio in vista di Fiorentina-Inter di oggi: “Credo che Spalletti, vicino casa sua, possa tornare a vincer...

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio in vista di Fiorentina-Inter di oggi: “Credo che Spalletti, vicino casa sua, possa tornare a vincere. Quella viola è una squadra pericolosa, l'ha fatto vedere contro Milan e in quel caso meritava qualcosa in più. Se l'Inter dovesse arrivare alla sosta con un'altra sconfitta, si aprirebbe una crisi. Quindi penso che i nerazzurri, in qualche modo, porteranno la vittoria a casa. Borja Valero se la sta facendo sotto. Sente molto questa gara, non so che reazione possa avere”, ha detto.