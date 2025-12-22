22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo: “Questa Fiorentina non è da ultimo posto. Paratici? Grande professionista”

Redazione

22 Dicembre · 14:11

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 14:12

di

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Lady Radio commentando il momento della squadra viola dopo la vittoria contro l’Udinese:

“Il successo di ieri è la dimostrazione che durante una partita, quando prendi fiducia, tutto diventa più semplice. Spero però che questa vittoria non faccia pensare che sia tutto risolto. Di sicuro hai capito che non sei un fenomeno, ma nemmeno una squadra da ultimo posto in classifica”.

Un passaggio anche su Gudmundsson, grande protagonista del match: “Gudmundsson è un anarchico. Quello che ha fatto vedere contro l’Udinese è esattamente ciò che sa fare quando sta bene, anche se niente gli impediva di farlo prima. Ma lui è fatto così. Se lo ingabbi in tatticismi troppo rigidi lo perdi. Credo che Vanoli adesso lo abbia capito”.

Infine, un commento sul possibile arrivo di Fabio Paratici in viola: “Non sono sorpreso. Paratici è un grande professionista, ma non so da dove inizierà a mettere le mani in questa Fiorentina”

