Pruzzo: "Dragusin viene elogiato ma è sempre il peggiore in campo: segnano sempre i suoi uomini"

Il commento di Roberto Pruzzo dopo il pareggio interno contro la Juventus

L'ex attaccante Viola Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio .

Sulla difesa : “Da De Gea non ti aspetti queste sciocchezze. Se avessi avuto la sua versione dello scorso anno avresti diversi punti in più. Piu che la difesa a me adesso spaventa lui. Poi c'è Dragusin di cui tutti parlano bene ma è sempre tra i peggiori in campo. Sta a tre metri dell'avversario, segnano sempre i suoi uomini. Poi Viery è in netta difficoltà e il quadro difensivo è desolante”.

Su Pellegrino: “Pellegrino spero abbia trovato continuità. Secondo me può tranquillamente arrivare a 10-15 gol in questa stagione. Mi piace come giocatore. Ha fatto gol sporchi e poi anche di testa, quello che gli riesce meglio”



