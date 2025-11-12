Pruzzo attacca: “Calciatori state zitti e lavorate, così mancate di rispetto a chi vi ha allenato per mesi”

L’ex calciatore e allenatore Roberto Pruzzo, parla a Lady Radio della situazione Viola. Queste le sue parole:

“Sia Genoa che Fiorentina hanno fatto degli errori clamorosi che rispecchiano effettivamente la critica situazione delle due squadre, l’insicurezza del momento. Io le ho seguite entrambe e sembra che ci siano stati dei piccoli miglioramenti da entrambe le parti, hanno retto la partita, hanno tenuto un pò più di volontà, diciamo così; la cosa positiva è che adesso i due nuovi tecnici hanno due settimane per lavorare duro, per mettere a posto qualcosa, non tutto perchè non è possibile, ma devono dare un segnale.

Vanoli sembra sia stato accettato bene, soprattutto dalla piazza, mi sembra ci siano le condizioni perchè possa fare un buon lavoro, ha lasciato un bel ricordo a Firenze da calciatore. La squadra è talmente slegata, talmente poco squadra che basta poco, staremo a vedere quelle che saranno le scelte, in base alla strada che sceglierà di intraprendere troverà la conseguente identità.

I calciatori mi danno un pò fastidio quando parlano delle condizioni fisiche, o criticano comunque il percorso fatto fino ad ora, non è rispettoso nei confronti di chi ti ha allenato per mesi e si è impegnato, a volte i giocatori farebbero meglio a stare zitti. Ora devi lavorare in silenzio senza trovare più alibi, questo mi da fastidio, i calciatori trovano alibi clamorosi, Vanoli deve trovare una quadra rapidamente, dare un indirizzo sicuro alla squadra anche perchè le prossime due sono partite importanti. Un giorno scopriremo perchè sono stati presi 3 centravanti… dato che per ora abbiamo visto che le punte che abbiamo giocano bene singolarmente; Kean va molto bene con Retegui che è un centravanti atipico, ma hanno trovato il modo di coesistere, quindi dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori”.