Probabili formazioni: recuperati Parisi, Gosens e Pongracic. Da valutare Piccoli, pronto Gudmundsson falso 9

Queste le ultime news riguardanti l'avvicinamento alla partita contro la Roma. Alla Fiorentina all'Olimpico potrebbe bastare un punto per raggiungere la salvezza matematica.

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky)

Per la sfida alla Fiorentina, Gasperini confermerà il consueto 3-4-2-1. In difesa non dovrebbero esserci cambiamenti: Mancini, Ndicka ed Hermoso agiranno davanti a Svilar. Sulle fasce, in caso di forfait di Celik, sono pronti Wesley e Rensch. A centrocampo Cristante rappresenta un punto fermo, al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Koné dopo l’infortunio. In attacco poche incertezze: Soule e Malen sono sicuri del posto, con Dybala che si giocherà una maglia da titolare con Pisilli ed El Shaarawy. (da Roma, Marco Campanella)

La stagione per la Fiorentina è virtualmente finita e all’Olimpico potrebbe bastare un punto per raggiungere la salvezza matematica. Ciò nonostante Paolo Vanoli non sembra troppo intenzionato a rinunciare ai suoi titolarissimi. Per l’occasione il tecnico recupererà Parisi, Gosens e Pongracic, quest’ultimo tornerà a riposizionarsi al centro della difesa al fianco di Ranieri. Dodò e Gosens a completare il reparto davanti a De Gea. Nel mezzo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora. Davanti, infine, molto dipenderà dalle condizioni di Piccoli: se l’ex Cagliari ci sarà potrebbe subito tornare titolare al centro dell’attacco, con Gudmundsson e Harrison ai suoi lati, altrimenti Vanoli ricorrerà ancora una volta all’islandese da falso nove e a sinistra il suo posto verrà preso da Solomon. (da Firenze, Niccolò Righi).

Lo riporta TMW.