Probabile formazione Fiorentina: Joao Mario confermato a sinistra, Oulaï dalla panchina. Pellegrino centravanti

I probabili 11 che scenderanno in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo

Fiorentina reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta, la squadra in maglia viola, ha soli cinque punti in classifica ed è dunque chiamata a risalire la china. Oggi, lunedì 2 novembre, alle ore 18:30, al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia è ospite del Sassuolo. Vanoli studia le possibili mosse per garantire equilibrio ma al tempo stesso solidità dietro, con la speranza che gli attaccanti ritrovino la via del gol. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

4-3-3 un modulo ormai consolidato

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco schierandosi nuovamente con un 4-3-3. Tra i pali confermato il capitano, De Gea, a destra dal 1' ancora una volta Jimenez, sulla corsia opposta potrebbe essere riconfermato Joao Mario (andato in gol con l'Atalanta), anche se resiste il ballottaggio con Valdepenas. In difesa doppia assenza ancora per i viola, out Ranieri e Pongracic, che tornerà dopo la prossima sosta. Scontata dunque la presenza di Viery al fianco di Dragusin.

In mezzo al campo Fagioli e Ndour sicuri di una maglia dal 1’, a completare il reparto potrebbe essere inserito ancora una volta Brescianini per dare maggiore equilibrio alla squadra, tra l’altro autore di una buona partita a San Siro. Oulaï pare essere ancora un po’ indietro nelle gerarchie nonostante i 45’ di spessore giocati nella scorsa gara. Sempre fuori dai convocati Atta, il francese sta effettuando un lavoro di recupero per il sovraccarico funzionale all’addome, con il quale sta combattendo da qualche tempo. Tornerà solamente quando sarà al 100%.

Nel tridente d’attacco confermatissimo Mastantuono a destra e Njie a sinistra (tra i migliori con la Dea, dove ha trovato anche la prima gioia del gol in maglia viola). Gnonto e Gonçalves potrebbero essere le carte dalla panchina. Al centro Pellegrino in vantaggio su Beto, l’argentino pur non trovando la via del gol da diverse partite, a livello di condizione sembra stare meglio rispetto al portoghese