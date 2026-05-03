Probabile formazione Fiorentina: “Gud ancora falso 9, Ranieri terzino sinistro. Ndour titolare”

La Fiorentina domani scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma per provare a centrare la salvezza matematica

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Per la sfida alla Fiorentina, Gasperini confermerà il consueto 3-4-2-1. In difesa non dovrebbero esserci cambiamenti: Mancini, Ndicka ed Hermoso agiranno davanti a Svilar. Sulle fasce, Celik ha smaltito il problema fisico accusato nella gara di Bologna e prenderà il proprio posto sulla destra, mentre sul versante opposto ci sarà nuovamente Wesley. A centrocampo Cristante rappresenta un punto fermo, al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Koné dopo l’infortunio. In attacco poche incertezze: Soulé e Malen sono sicuri del posto, con Dybala in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy per completare la trequarti.

Come arriva la Fiorentina

La stagione per la Fiorentina è virtualmente finita e all’Olimpico potrebbe bastare un punto per raggiungere la salvezza matematica. Ciò nonostante Paolo Vanoli non sembra troppo intenzionato a rinunciare ai suoi titolarissimi. Per l’occasione il tecnico recupererà Parisi, Gosens e Pongracic, quest’ultimo tornerà a riposizionarsi al centro della difesa al fianco di Comuzzo, con Dodò e Ranieri (più di Gosens) a completare il reparto davanti a De Gea. Nel mezzo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora. Davanti, infine, senza Piccoli, toccherà ancora a Gudmundsson agire da falso nove, con Solomon e Harrison ai suoi lati. Lo scrive TMW