Probabile formazione Fiorentina: Gosens dal primo minuto, Harrison verso una maglia da titolare

La Fiorentina affronta il Como con l’obiettivo di continuare la rincorsa alla salvezza. Per la squadra di Vanoli sarà una partita impegnativa, contro una delle rivelazioni del campionato, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Napoli di Conte. Gianluca di Marzio svela la probabile formazione: FIORENTINA (4-3-3, probabile formazione): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison. Vanoli ritroverebbe così dal 1′ Gosens sulla fascia sinistra, in mezzo al campo Fagioli e Brescianini e Harrison titolare che dovrebbe avere la meglio su Parisi.