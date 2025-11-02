Probabile formazione Fiorentina: Fortini favorito a Parisi sulla sinistra, Ndour davanti a Fagioli

Scenderà in campo oggi alle 15:00 la Fiorentina per sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco in una partita che è fondamentale per il resto della stagione. In caso di risultato negativo infatti potreb...

Scenderà in campo oggi alle 15:00 la Fiorentina per sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco in una partita che è fondamentale per il resto della stagione. In caso di risultato negativo infatti potrebbe saltare la panchina di Stefano Pioli. Una notizia non banale soprattutto considerando che in casa viola ieri c'è stato un altro addio pesante e significativo. Quello del direttore sportivo Daniele Pradè.

Pioli in una partita così delicata dovrebbe ripartire dal 3-5-2 visto nelle ultime giornate di campionato. In porta De Gea, difesa a 3 composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri che si riprende il posto su Viti squalificato. Sulle fasce Dodò e Fortini che sembra in vantaggio su Parisi per sostituire Gosens. A centrocampo sicuri del posto Nicolussi Caviglia e Mandragora, mentre l'altro posto se lo giocano Ndour e Fagioli con il primo favorito. Davanti il tandem Kean-Gudmundsson. Questa la probabile formazione di Sky Sport

3-5-2: De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean