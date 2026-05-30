Pres.Como: "Questione di mentalità, vogliamo vincere tutto. Prenderemo giocatori adatti al nostro gioco"

Il presidente dei lariani rivendica il percorso del club e guarda già al futuro

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha raccontato le ambizioni del club dopo una stagione che ha superato ogni aspettativa.

“L'obiettivo iniziale era chiudere tra il settimo e l'ottavo posto”, ha spiegato Suwarso. “Prima di Natale però abbiamo capito che potevamo fare molto meglio e per questo abbiamo deciso di non intervenire sul mercato. Credo che, internamente, lo staff tecnico abbia sempre avuto la Champions League come traguardo”.

Il numero uno lariano ha poi sottolineato come il raggiungimento dell'obiettivo sia arrivato in anticipo rispetto ai programmi: “La Champions è arrivata circa tre anni prima del previsto. Adesso dobbiamo accelerare il nostro percorso di crescita, ma senza snaturare il progetto”.

Nessuna intenzione di cambiare filosofia, anzi: “Non possiamo considerare la Champions un punto di arrivo da difendere a qualsiasi costo. Ci siamo arrivati seguendo una strategia precisa e sostenibile, ed è quella che vogliamo continuare a portare avanti”.

Infine, un passaggio sul mercato e sulle ambizioni future: “Prenderemo giocatori funzionali al sistema e alle idee dell'allenatore. Tutta la struttura tecnica lavora per supportare la visione di Fàbregas. Lo scudetto? Abbiamo giocato per vincerlo anche quest'anno. Entriamo in campo per conquistare ogni partita, mai per accontentarci di un pareggio. Con questa mentalità, è naturale puntare a vincere ogni competizione a cui partecipiamo”.