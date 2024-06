Pres. Reggiana: “Goretti? Ci sono rimasto male, poteva dirlo prima. È arrivato in Serie A grazie a noi”

Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ha parlato al Resto del Carlino mettendo in dubbio la permanenza del tecnico che potrebbe salire di categoria come già fatto dal direttore sportivo Roberto Goretti, approdato alla Fiorentina: “Poteva dirlo prima, ma sul momento c’è stata un po’ di delusione. Prima Goretti ora Nesta. Al direttore l’ho detto, a Firenze e in Serie A ci sei arrivato con la Reggiana, non dopo le esperienze di Perugia e Cosenza. sono rimasto male, inutile negarlo. Amano alla follia la Reggiana, ma se arriva una proposta sportivamente allettante, se ne vanno. E comunque c’è anche da essere orgogliosi perché se la Serie A punta il tuo ds e il tuo allenatore allora vuol dire che le scelte le sappiamo fare”.