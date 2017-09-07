Premier League pronta a cambiare le date del mercato estivo. L'Italia farà la stessa cosa?
Potrebbero cambiare a breve anche in Italia le date del calciomercato estivo.
I club di Premier League, seppure non all'unanimità, hanno dato parere positivo affinché dal 2018 il mercato estivo chiuda prima dell'inizio del Campionato stesso (per la precisione alle ore 17 locali del giovedì precedente alla prima giornata).
Un'idea saggia balenata anche in Italia, tanto che il dirigente della Juventus Beppe Marotta ha subito dichiarato a Sky: "Accolgo la decisione inglese con soddisfazione. Un mercato così lungo genera soltanto delle problematiche alle varie squadre. La Lega di Serie A potrà rivolgersi alla Federazione, forte di un parere giunto dalle società". Ma aggiunge: "Secondo me deve esserci però una decisione omogenea almeno fra le grandi leghe europee".