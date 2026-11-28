Precedenti Udinese Fiorentina: I viola si imposero nel 2018 per 0-2 nel ricordo di Astori

Il campo friulano resta un luogo triste per la Fiorentina dopo la scomparsa di Astori nel 2018 nel ritiro

La sfida di domani alle 12:30 al Bluenergy Stadium rappresenterà il 51° incrocio in Serie A tra Udinese e Fiorentina disputato in Friuli. Se nel computo generale della massima serie i viola vantano un largo vantaggio, le statistiche relative alle sole partite giocate a Udine ribaltano l'inerzia a favore dei padroni di casa. Nei 50 precedenti di campionato giocati finora sul terreno friulano, il bilancio registra infatti 18 vittorie dell'Udinese, 17 pareggi e 15 successi della Fiorentina. Estendendo l'analisi a tutte le competizioni ufficiali — includendo quindi anche i 6 incroci di Coppa Italia caratterizzati da due successi per parte e due segni "X" al novantesimo — le gare disputate in Friuli salgono a quota 56, con 20 affermazioni bianconere contro le 18 toscane e 18 pareggi.

Il fattore campo si è consolidato soprattutto negli ultimi due decenni. Dal ritorno della Fiorentina in Serie A nel 2004, le due squadre si sono affrontate 22 volte a Udine in campionato con un ruolino decisamente favorevole ai friulani, capaci di imporsi in 11 occasioni a fronte di 6 pareggi e 5 sconfitte.

Anche l'andamento recente conferma la difficoltà nel trovare un equilibrio al Bluenergy Stadium, dove il segno "X" manca ormai da oltre sei anni. L'ultimo pareggio in Friuli risale infatti all'8 marzo 2020, quando la partita si chiuse sullo 0-0. Nei sei confronti di Serie A disputati successivamente a Udine non si sono più registrati divisioni della posta, con un bilancio perfettamente spaccato tra tre vittorie dell'Udinese e tre della Fiorentina. L'ultimo incrocio risale al 2 marzo 2026 e vide il netto successo dei bianconeri per 3-0 firmato dalle reti di Kabasele, Davis su rigore e Buksa, mentre nella stagione precedente, il 25 maggio 2025, erano stati i viola a spuntarla per 3-2 al termine di una gara ricca di gol.

La storia delle sfide giocate in Friuli tra Udinese e Fiorentina è costellata di episodi che vanno ben oltre la semplice statistica. Tra tutti, il precedente più carico di emozione resta senza dubbio quello del 3 aprile 2018. La gara, originariamente in calendario un mese prima, era stata rinviata in seguito all'improvvisa scomparsa a Udine del capitano viola Davide Astori. Nel recupero disputato in un'atmosfera surreale e commossa, la Fiorentina trovò la forza mentale per imporsi 2-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Veretout e al raddoppio firmato da Giovanni Simeone.

Riavvolgendo il nastro fino agli anni Ottanta, spicca invece il colpo esterno della stagione 1981/82, quando la Fiorentina allenata da Giancarlo De Sisti espugnò il Friuli per 2-1 grazie alle reti dei futuri campioni del mondo Daniel Bertoni e Ciccio Graziani, tenendo vivo un testa a testa scudetto destinato a decidersi soltanto all'ultima giornata. Un salto nel nuovo millennio porta poi al pirotecnico 2-2 del 24 ottobre 2004, partita impreziosita da una prodezza balistica di Fabrizio Miccoli ma passata agli annali soprattutto per le dimissioni del tecnico viola Emiliano Mondonico, annunciate subito dopo il triplice fischio.

In tempi più recenti non sono mancati altri incroci ricchi di colpi di scena, a partire dalla notte di Coppa Italia del 25 novembre 2020: dopo novanta minuti bloccati sullo 0-0, la qualificazione si decise ai tempi supplementari con un sinistro dal limite del giovane spagnolo Tòfol Montiel, autore così del suo unico ma decisivo gol con la maglia gigliata.