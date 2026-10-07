Prandelli: "Ndour è pronto per la Nazionale. Kayode incanta tra potenza, forza e velocità"

Le parole di Cesare Prandelli su Kayode e Ndour

L’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Cesare Prandelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui giovani talenti del calcio italiano, soffermandosi in particolare sui profili che potrebbero avere un futuro in azzurro.



Tra i giocatori che più lo hanno colpito c’è Kayode, protagonista di parole di grande apprezzamento: "Ce n’è uno che sicuramente ha incantato: Kayode. Potenza, forza, tranquillità, velocità, uno contro uno, grande personalità, quei calzettoni abbassati che tradiscono estrema disinvoltura. Va all’attacco, tira. Tutti lo sapevano che era bravo, Mancini però è stato il primo ad avere il coraggio di schierarlo".



Prandelli ha poi rivolto l’attenzione ai talenti dell’Under 21, indicando alcuni giocatori che, a suo avviso, potrebbero essere già pronti per il salto nella Nazionale maggiore: "Alcuni mi sembrano già pronti, come Cisse e Ndour. Tutti promettenti, da inserire in Nazionale".



L’ex commissario tecnico ha infine evidenziato come il calcio italiano possa essere vicino a un ritorno al passato, quando i giovani dell’Under 21 trovavano maggiore spazio anche nei club: "Forse stiamo tornando ai tempi in cui gli Under 21 erano titolari anche in campionato. Magari sarà di nuovo così, un po’ perché costretti dal mercato e un po’ perché un CT che dà spazio crea un movimento di opinione, dà coraggio".