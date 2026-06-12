Prandelli: "I fiorentini ora possono sognare lo scudetto perché Grosso è uno di spessore"

A margine del memorial Davide Astori l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato della situazione dei viola

A margine del memorial Davide Astori l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato della situazione dei viola:

"Innanzitutto bisogna fare i ringraziamenti a Paolo Vanoli. Si è blindato nel centro sportivo e con i suoi collaboratori hanno portato a casa un'impresa che non era semplice per 1000 motivi. Il nuovo allenatore ha dimostrato di essere uno di spessore, quindi in questo momento i tifosi possono sognare lo scudetto, perchè Firenze è così. Dopo un anno di depressione serve un po' di entusiasmo, è giugno il momento giusto per sognare anche se i fiorentini sognano sempre. Si parte con i presupposti giusti visto che Grosso e Paratici si conoscono bene e questo è un aspetto fondamentale."