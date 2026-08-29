Prandelli: "Fiorentina è sentimento e amore. Rivedere l'intera famiglia Viola mi emoziona"

Le parole d'affetto di Cesare Prandelli per la Fiorentina

Sono numerose le Vecchie Glorie presenti al Viola Park per il pranzo speciale organizzato dalla Fiorentina in occasione dei suoi 100 anni. Tra gli ex protagonisti del club c’è anche Cesare Prandelli, allenatore viola dal 2005 al 2010 e poi nuovamente, per una breve parentesi, nella stagione 2020/21.



Prandelli ha raccontato le emozioni di questa giornata: "Fiorentina significa emozione, sentimento e amore. In queste settimane mi hanno chiesto spesso cosa provassi. Quando sei bambino riesci a vivere ogni cosa con felicità e queste sono proprio giornate così".



Sull'incontro con i suoi ex giocatori e con tanti volti della storia viola, ha aggiunto: "Rivedere i giocatori che hai allenato è sempre emozionante, ma ritrovare l’intera famiglia Fiorentina è qualcosa che va oltre. È un sentimento davvero forte. Mi piacerebbe che rimanesse sempre una parte del Franchi dedicata alla storia della Fiorentina".



Non poteva mancare un riferimento ad Adrian Mutu, con cui Prandelli ha condiviso alcune delle stagioni più importanti della sua esperienza a Firenze: "Con Adrian o ti arrabbi oppure sorridi, anche oggi. Mi aveva detto che mi avrebbe chiamato e mi ha telefonato stanotte. Io, però, la notte dormo!". Infine, con affetto: "È sempre un piacere rivederlo e abbracciarlo. Avremo sicuramente modo di raccontarci e parlare delle nostre vite".