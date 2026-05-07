Prandelli controcorrente: "Vanoli merita un'altra chance dopo una stagione estremamente complicata"

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli che confermerebbe Vanoli sulla panchina della Fiorentina

L'ex allenatore Viola, Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare il futuro di Vanoli: “Io lo ringrazierei per quello che ha fatto in una stagione molto complicata. È arrivato quando la squadra aveva quattro punti. Per riconoscenza gli darei un’altra possibilità, ma non lo conosco bene professionalmente”.

Su Grosso: “Quando chiama la Fiorentina, gli allenatori devono arrivare veloci a fare un colloquio. Firenze è una città dove si vive di calcio e dove si può fare questo lavoro al massimo".