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Prandelli controcorrente: "Vanoli merita un'altra chance dopo una stagione estremamente complicata"

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli che confermerebbe Vanoli sulla panchina della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 16:50
Prandelli controcorrente: "Vanoli merita un'altra chance dopo una stagione estremamente complicata" -
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L'ex allenatore Viola, Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare il futuro di Vanoli: “Io lo ringrazierei per quello che ha fatto in una stagione molto complicata. È arrivato quando la squadra aveva quattro punti. Per riconoscenza gli darei un’altra possibilità, ma non lo conosco bene professionalmente”.

Su Grosso: “Quando chiama la Fiorentina, gli allenatori devono arrivare veloci a fare un colloquio. Firenze è una città dove si vive di calcio e dove si può fare questo lavoro al massimo".

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